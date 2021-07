D'lescht Woch stoungen Deeler vu Veianen an Iechternach ënner Waasser. Punktuell wier d'Situatioun dramatesch, heescht et vu „Luxembourg for Tourism".

Et géif awer nach Hoffnung fir d'Touristesaison ginn...

Impakt Iwwerschwemmungen Touristesaison / Rep. Pit Everling

Verschidde Betriber wiere schro vun den Iwwerschwemmunge getraff ginn, ee Véierel vun de Lëtzebuerger Camping-Capacitéite wieren impaktéiert, sou den Direkter vu „Luxembourg for Tourism" Sebastian Reddeker: Mir wëssen, datt 18 Campinger momentan zou sinn, dat sinn 2.400 Plazen, wat knapps engem Véierel vun der Gesamt-Capacitéit am Camping entsprécht. 5 dovunner wäerte bis den 23. Juli rëm op sinn. Bei deenen aneren 13 gesäit et eventuell manner gutt aus: Ganz konkret Informatiounen hu mer do nach net. Mä et ass dovunner auszegoen, datt Betriber, déi an Iwwerschwemmungsgebitter leien, mat Abousse vu 70% bis hin zum Total-Verloscht vun der Saison musse rechnen.

Eigentlech wieren d'Previsioune fir d'Saison gutt gewiescht. Fir de Beräich Camping war een dovunner ausgaangen, datt een d'Effekter vun der Pandemie hätt kënnen iwwerwannen. Trotz dem Héichwaasser ass de Sebastian Reddeker net der Meenung, datt d'Summersaison elo komplett gelaf ass: De Gesamt-Bilan vun der Destinatioun wäert vläicht net ganz sou ausfale wéi ugangs geduecht, Am Hotel-Secteur hu mer an de Previsioune Buchungen tëscht 50 a 60%, wat gutt ass a wat besser ass wéi zejoert, zum Beispill am Éislek.

No wéi vir gëtt et e awer och nach ëmmer e Lach an der Hotellerie – de Geschäftstourismus ass wéinst der Pandemie nach ëmmer net sou do.

Fir LFT ass et wichteg, datt déi vum Héichwaasser geschiedegt Acteure lo gehollef kréien, d'Regierung hätt jo scho Mesuren en place gesat. D'Betriber missten nämlech och an Zukunft à même si fir ze investéieren.

Wat fir Aktivitéite funktionéieren a wéi eng net, zum Beispill bei de Wanderweeër? Do misst ee lo eng gutt Kommunikatioun maachen, sou de Sebastian Reddeker. Et misst een och iwwer en Outil nodenken, fir d'Touristen nach besser iwwer sou Evenementer wéi Héichwaasser ze informéieren.

Héichwaasser-Affer op de Campinger erziele vun hirem Misär

Et weess een net, wou een ufänken a wou een ophale soll, heescht et vu ville Betraffenen op de Campingen uechtert Land. Knapp eng Woch no der Katastroph sinn nach ëmmer vill Schied ze gesinn. Et si Biller, déi engem net méi sou séier aus dem Kapp ginn. Vill Leit hunn e Schock kritt. Eis Reporteren Nina Schagen a Chris Meisch hu sech e Bild vun de verschiddene Campinger zu Rouspert, Bour, Dikrech, Veianen, Alzeng an Angelduerf gemaach.

"Alles ist verloren. Mental geht das sehr schlecht. Wir haben noch genommen, was zu nehmen war. Für den Rest war alles kaputt. Wir sind pleite, haben alles verloren", sou ee vun den Héichwaasseraffer.

"Ech muss soen, dass déi 1. Kéier, wou mir sou vill Héichwaasser gesinn, mir sinn all ënner Schock a mir kommen all erop, fir eis géigesäiteg ze hëllefen, well et gesäit wierklech dramatesch hei uewen aus", sou eng aner Persoun op der Plaz.

Vill Gäscht hate wärend den Iwwerschwemmungen Angscht, hunn hire Besëtz gesi fort schwammen a goufen a Receptiounen oder Halen aus der Ëmgéigend evakuéiert. Et hätt een awer fréizäiteg kënnen duerch Alerten handelen, sot d'Proprietär vun engem Camping zu Angelduerf.

Betraffener op Campinger erzielen / Rep. Meisch, Schagen

Op de Campinger gesäit een nach ëmmer vill Leit hir Zelter oder Caravannen botzen. D'Waasser wier dacks bis op 1 Meter geklommen, anerer hunn hiert Iwwerdaach ganz verlueren. Deementspriechend grouss wier och de Schued an den Dreck.

"U sech ass et Totalschued. Dat heescht, de Camping ass guer net méi operationell. D'Wänn sinn zerschmettert, wou eppes dra geflunn ass. D'Waasserleitunge sinn futti. Dass keng Kiche méi do, dass kee Restaurant méi do. De Schued ass ganz grouss bei den Dauercamper. Déi meescht Roulottë sinn do, fir entsuergt ze ginn."

Et ass een awer frou, datt et just beim materielle Schued bliwwen ass, esou déi Responsabel vun de verschiddene Campinger.

Op de betraffene Campinger hätt ee vill Solidaritéit gesinn. D'Noperen hu sech géigesäiteg gehollef, de Leit gouf e Kaffi an eppes z'Iessen op d'Plaz bruecht. Aner Responsabel bedaueren awer, dass een d'Hëllef vun de Gemengen an den zoustännege Servicer vermësst huet.