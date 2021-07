6 Lëtzebuerger Pompjeeën hunn no den uergen Iwwerschwemmungen an der Belsch ausgehollef, 26 Secouriste waren a Rheinland-Pfalz am Asaz.

De 14. a 16. Juli hu 6 Pompjeeë vum Groupe de sauvetage aquatique vum CGDIS an der Provënz Léck hir Ënnerstëtzung ugebueden, a Rheinland-Pfalz goufe 26 Leit aus Lëtzebuerg hi geschéckt, dorënner Pompjeeën, Infirmieren an Ambulanciere vum Roude Kräiz.

Fir hinne fir aussergewéinlech Leeschtunge Merci ze soen, goufen d'Secouristen en Dënschdeg de Moien an de Staatsministère invitéiert, wou et dann och fir déi ganz Ekippe Croissanten a Kaffi gouf.

Duerch déi grenziwwerschreidend Hëllef déi lescht Deeg gouf siichtbar, wéi enk a frëndschaftlech d'Bezéiungen tëscht Lëtzebuerg a sengen Nopeschlänner wieren, huet d'Inneministesch Taina Bofferding ënnerstrach.

De Premier Xavier Bettel huet nach emol betount, dass een an dësen donkelen Zäiten un der Säit vun den däitschen a belsche Nopere wier. An deem Kader wéilt hien de Lëtzebuerger Rettungsekippe Merci soen, déi sech zanter Deeg zu Lëtzebuerg an och iwwert d'Grenzen ewech engagéiert hunn. Et hätt ee gesinn, dass d'Solidaritéit an Zäite vun der Nout keng Grenze kennt, sou nach de Staatsminister.

Schreiwes

Le Luxembourg soutient la Belgique et l'Allemagne dans la lutte contre les intempéries: le Premier ministre et la ministre de l'Intérieur reçoivent les premières équipes de secours (20.07.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère de l'Intérieur

Suite à l'acceptation de l'offre d'aide du gouvernement luxembourgeois de la part de la Belgique et de l'Allemagne, des équipes de secours du Grand-Duché se sont rendues les 14 et 16 juillet dans la province de Liège et la région d'Ahrweiler pour les soutenir dans leur lutte contre les intempéries. L'équipe envoyée en Belgique était constituée de 6 pompiers du groupe de sauvetage aquatique du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Celle dépêchée en Rhénanie-Palatinat était constituée de 26 personnes et plus précisément d'officiers de liaison, de pompiers et d'infirmiers du CGDIS ainsi que d'ambulanciers de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Ces derniers se sont rendus sur place avec un véhicule de commandement et dix ambulances.

À l'occasion du retour des premières équipes, le Premier ministre et la ministre de l'Intérieur les ont invités au ministère d'État ce matin, 20 juillet, autour d'un café et des croissants, afin de pouvoir les remercier pour leur engagement et s'échanger sur leurs impressions vécues lors de leur déploiement.

«Cette aide est une illustration des relations étroites et amicales entre le Luxembourg et ses deux pays voisins et trouve sa base dans des accords bilatéraux. Je remercie vivement ces hommes et femmes, tous pompiers et ambulanciers pour leur prompte aide!», a déclaré Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur.

«Nous sommes aux côtés de nos voisins allemands et belges en ces moments sombres remplis de tragédies humaines. Nous remercions profondément les équipes de secours luxembourgeoises qui, depuis des jours maintenant, font preuve d'un engagement exemplaire, non seulement ici au Luxembourg, mais également en soutenant leurs collègues de l'autre côté de nos frontières. C'est l'illustration de l'esprit de solidarité qui nous unit entre pays, entre amis – une solidarité qui ne s'arrête pas aux frontières en moments de besoins, mais au contraire se vit au quotidien», a souligné le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, lors de cette occasion.