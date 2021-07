De Waringo-Rapport géif net méi maachen, wéi eng Situatioun ze beschreiwen. Nei Erkenntnisser hätt en net bruecht, esou de Professer Claude Muller.

Ronn d'Hallschent vun alle Covid-Doudesaffer hei am Land hunn an Alters- a Fleegeheemer gelieft. Wéi de Virus sech an dësen Haiser esou massiv konnt verbreeden a wéi effikass déi sanitär Mesuren hei waren, sollt eng Ekipp vun Experte ronderëm de fréiere Fonctionnaire Jeannot Waringo klären. De Rapport iwwert dës Recherche, deen d'lescht Woch publizéiert gouf, géif dem Expert an der Virologie Professer Claude Muller no awer genau dat net maachen.

„E Rapport soll do sinn, fir eppes z'erklären an esou ass et am Ufank jo och esou formuléiert ginn, dass se soll erklären, wéi déi Clusteren zustane komm sinn, wat den Zesummenhang tëscht dem zäitleche Verlaf vun Impfung, Infektioun a Krankheetsverlaf ass. An dorobber geet e guer net an.“

An déi Informatiounen, déi dra sinn, déi géife weisen, dass d'Teststrategie net wäit genuch gaange wier, obschonn de Secteur an de Large-Scale-Testing integréiert ginn ass.

„Awer mat der Konsequenz, dass d'Personal a 14 Wochen 1 Mol getest ginn ass, d'Residenten an 29 Wochen 2 Mol getest gi sinn an da steet do als Conclusioun: Dat war eng effikass Aart a Weis, fir Leit ze detektéieren. Dat mécht iwwerhaapt kee Sënn.“

D'Familljeministesch Corinne Cahen betount dogéint, dass d'Personal all zwou Wochen invitéiert gi wier, fir sech testen ze loossen.

„Et ass massiv getest ginn. D'Personal huet do scho matgemaach, fir sech ze testen, an dann ass de Large-Scale jo och nach an d'Haiser gaangen. Dat heescht, all 3 bis 4 Woche sinn d'Haiser ganz duerchgetest ginn a wann 1 positive Fall anzwousch war dertëschent, dann ass de Large-Scale nees komm, fir nees eng Kéier dat ganzt Haus duerchzetesten.“

Wat d'Impfung ugeet, hätt de Ministère iwwerdeems ënnerschat, wéi grouss d'Skepsis vum Personal an deem Secteur wier, esou nach de Claude Muller. An effektiv wéilt een elo nach eng Kéier e gréisseren Effort maachen, fir d'Gesondheets- a Fleegepersonal ze motivéieren, sech impfen ze loossen, wéi d'Ministesch erkläert:

„Mir wëllen elo nach eng Kéier an all d'Haiser goen an all d'Gesondheetsberuffer, fir hinnen nach eng Kéier un d'Häerz ze leeën, fir sech impfen ze loossen. Well mir maachen dat jo net nëmme fir ons, fir ons impfen ze loossen. Mir maachen dat fir déi aner. Et ass eng Saach vu Respekt virun deenen aneren. Et ass och eng Saach vun Zesummenhalt vun der Societéit.“

Wat d'Fro vun der Responsabilitéit fir d'Gestioun vun der Pandemie an den Alters- a Fleegeheemer ugeet, gesäit d'Ministesch dës iwwerdeems weder eleng bei den Haiser nach bei sech selwer. Fir de Claude Muller dogéint hätt d'Copas sech méi aktiv missen abréngen a méi transparent iwwert d'Clustere kommunizéieren.