Den Ament géif eng Enquête vun der police judiciare an der Justiz lafen, géint en héije Beamten vum techneschen Service, mellt d'Lëtzebuerger Wort.

Et géif e Verdacht ginn, dass de Beamte sech bestieche gelooss huet, a bei der Soumissioun vu verschiddenen Opträg perséinlech Avantagen erausgeschloen hätt. Rieds geet dervun, dass déi concernéiert Persoun sech souwuel finanziell, wéi och materiell, beaflosse gelooss hätt, notamment bei kommunale Bau-Projeten.

Dofir hätt et d‘lescht Woch och schonn eng Perquisitioun ginn.

De Beamte wier mëttlerweil fräigestallt, an hie muss sech dem Wort no, och en Donneschdeg am Stroossener Schäfferot veräntwerten.