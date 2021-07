De Generol John Raymond gesäit sech souwuel mam Ausseminister Jean Asselborn, wéi och mam Verdeedegungsminister François Bausch.

Am offizielle Communiqué heescht et, dass ee sech wéilt austauschen iwwert Cooperatiounen, souwuel am Space- wéi och am Defense-Beräich. D’US Space Force gëtt et jo eréischt zanter Enn 2019 a war vum President Trump an d’Liewe geruff ginn. Se ass der Air Force ënnerstallt, a këmmert sech ëm de militäresche Volet vun allem wat am Weltall geschitt.