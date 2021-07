Dat schreift den OGBL um Mëttwoch an engem Communiqué, an deem en een S.O.S. lancéiert mam Message „Maintenance en détresse”.

Et wier nämlech um Niveau vun der Maintenance vun den ArcelorMittal-Sitten, datt d’Situatioun sech géing verschlechteren. Et kéim eng Roorganisatioun an eng Rationaliséierung no der aner, esou d’Gewerkschaft.

Den OGBL betount: Op de Sitten am Ausland hätt d’Politik vun ArcelorMittal zu déidlechen Accidenter gefouert. Zu Lëtzebuerg nach net, mä wéi laang geet dat, wann näischt ënnerholl gëtt, freet d’Gewerkschaft. Se fuerdert ënnert anerem, datt direkt méi Leit agestallt ginn, d’Aarbechtskonditioune verbessert ginn a méi investéiert gëtt.