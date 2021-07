Bannent de leschte 6 Méint goufen et ronn 24.200 Leit, déi sech am Land mam Covid ugestach hunn.

Well d'Santé awer de Schutz vun de perséinlechen Donnéeë respektéiert, kann net gesot ginn, wéi vill Leit sech ugestach hunn, obwuel se eng éischt oder souguer eng komplett Impfung kruten.

Et war de grénge Süd-Deputéierte Marc Hansen, dee genee dëst bei der Ministesch Paulette Lenert nogefrot hat.

D'Gesondheetsministesch preziséiert dann och, datt et dobäi bleift, datt de CovidCheck-Zertifikat um Dag vun der zweeter Vaccinatioun valabel ass, respektiv 14 Deeg no der éischter Dosis, wann d'geimpft Persoun ewell am Laf vum hallwe Joer virdrun de Virus hat.

Et besteet dann och aktuell keng Recommandatioun, datt eng Persoun, déi ewell covid-krank war, soll ee bestëmmte vun de 4 disponibele Vaccinen administréiert kréien.

Fir den Ament ass et dann och net virgesinn, fir déi Leit ze depistéieren, déi bis ewell nach guer net geimpft goufen, an ze kucken, ob se eventuell Anticorpsen hunn. Op des Manéier kéint d'Zuel vun de Vaccinen optiméiert ginn - mee wéi gesot ass dat net de Fall.