Dat seet d'Horesca-Federatioun eng knapp Woch no den Iwwerschwemmungen a si verlaangt pragmatesch Léisungen.

Wichteg wier, datt elo direkt Hëllefe kéimen. Ass d'Saison nach ze retten? D'Fro un de François Koepp, de Generalsekretär vun der Horesca-Federatioun.

Horesca Iwwerschwemmungen/Reportage Pit Everling

"Fir verschiddener ass d'Touristesaison sécherlech gelaf. Den Hotel Gruber zu Steenem ass e Beispill. Fir anerer ass e Mount oder annerhallwe Mount fort. Mir haten d'Pandemie. Mir hu méi spéit ugefaangen. Et koume keng- oder net genuch Leit. Lo ass nach annerhallwe Mount fort, wat bleift mer dann nach vun der Saison?"

Am Ganze wieren 100 Betriber betraff. Bei verschiddene vun dësen hätt sech eben erausgestallt, datt de Schued net just iwwerflächlech wier. Et wieren net just Miwwele futti, mä dacks och technesch Installatiounen.

"Mir krute ganz vill Rapporten. Déi eng haten 30-40cm an de Verkafsraim. Do, wou d'Produktioun an de Stockage sinn: Frigo, Tifküler, Heizung, dat ass bal ëmmer am Keller. Soulaang keng Heizung geet, ass et schwéier, fir rëm ze soen, wéini een erëm kann ufänke mat schaffen."

D'Membere géinge vill Froe stellen. E Problem wier de Moment och deen, datt keng Experten erbäikéimen. Fir d'Horesca ass et kloer, datt et lo net ze laang däerf daueren, bis d'Hëllefe fléissen.

"Ech mengen, mer mussen op de System goe vun Avancen, well d'Betriber hu keng Tresorerie méi."

Déi proposéiert Hëllefe wieren am Moment och nach bësse vag. Op engem Deel vum Schued wäerten déi Concernéiert souwisou sëtze bleiwen, dovunner geet de François Koepp op alle Fall aus. Virum Héichwaasser war d'Horesca – trotz Pandemie – vun enger gudder Saison ausgaangen.

"Well vill Leit decidéiert waren, fir e kuerzen Tripp ze maachen, fir vläicht net mam Fliger an d'Vakanz ze goen, mä dofir mam Auto."

Et wier Schued fir déi Betriber, déi lo vum Héichwaasser betraff wieren, sou nach de François Koepp. Et misst een deene Leit lo wierklech entgéintkommen.