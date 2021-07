Weider heescht et vun de Piraten, datt wann ee Feeler géif maachen, een och d'Konsequenze vun dëse misst droen.

Kritik un der Familljeministesch Corinne Cahen

D'Piratepartei huet e Mëttwoch um Ofschlossiesse vum parlamentaresche Joer schaarf géint d'Familljeministesch Corinne Cahen geschoss. De Sven Clement gehäit der DP-Politikerin fir, am Kontext vum Waringo-Rapport iwwert d'Covidinfektiounen an den Altersheemer, gelunn ze hunn a schwätzt Zitat vun "alternative Fakten" an "Trumpisme vun éischter Klass".

Extrait Sven Clement (Corinne Cahen)

D'Corinne Cahen hat de Weekend um Radio 100,7 erkläert, si hätt an der Chamber keng Positioun bezunn, well keen eng Fro am Parlament gestallt hätt., wat de Sven Clement awer formell kontestéiert.

Donieft huet sech den Zentrumsdeputéierten driwwer ausgelooss, wéi wéineg Demokratieverständnis eng liberal Politikerin dach huet, wa se op de sozialen Netzwierker verschidden Deputéiert an aner Leit blockéiert. En änlech Kritik gouf et och e Mëttwoch de Mëtteg vun der CSJ.

Wéi d'CSV virun e puer Deeg schonn, stéisst och de Piraten der Regierung hir allgemeng Haltung vis-à-vis vum Parlament sauer op. Et wier dramatesch, wéi wéineg seriö d'Chamber geholl géif ginn.

Klimawiessel a Logement als wichteg Themen



Mir sinn den Ament a Krisen, soen d'Piraten. An enger Logementskris, enger Klimakris, enger Gesondheetskris an an enger Kris vun den Inegalitéiten. Fir deem entgéintzewierken, misst de Staat déi néideg Ureizer schafen, déi ënnescht Steierklasse weider entlaaschten an d'Kapital méi besteieren. D'LSAP-Iddi vun enger Coronasteier nennt d'Oppositiounspartei dogéint puer Walpropaganda, déi souwisou an der ablécklecher Regierungskonstellatioun keng Chance hätt. A puncto Klimaschutz misste spéitstens elo nom Héichwaasser déi néideg Konsequenze gezu ginn. De Süddeputéierte Marc Goergen

Extrait Marc Goergen (Klimawiessel)

D'Pirate proposéieren eng méi héich, mä duerfir awer eng negativ C02-Steier, wou jiddereen ee gewëssene Fräibetrag hätt, a wann ee säi Budget bis opgebraucht huet, misst ee bezuelen.

Lëtzebuerg brauch Transparenzregëster fir Deputéierter



D'Piraten hunn donieft gefuerdert, datt de geplangten Transparenzregëster fir Deputéierte kënnt. D'Blockade vun CSV an DP wier net ze verstoen an d'Kommissiounssëtzunge vum Parlament missten och endlech ëffentlech ginn. Datt dat bis elo nach net de Fall ass, wier weder technesch nach politesch ze verstoen, sou d'Piraten, déi hire Groupe technique, dee se am Ufank vun der Legislatur mat der adr agaange waren, haut kloer als Feeler, als "Stunt" gesinn, dee si iergert an dee si net nach eng Kéier maache géifen. Et hätt een allerdéngs méi Pouvoiren an der Chamber, fir d'politesch Sensibilitéiten erausgeschloen. E wann ee Feeler mécht, da géifen Si déi och agestoen.