Um Mëttwoch de Mëtteg koum et zu engem Accident, dee fir Problemer am Trafic gesuergt huet, dat well d'A1 Richtung Tréier gespaart huet misste ginn.

RTL-Informatiounen no war dëst de Fall, well hei de Rettungshelikopter huet misste landen. Éischten Informatiounen no hat de Chauffer vum Auto, an deem sechs Plaze waren, e Malaise an ass dowéinst hannen an de Camion gerannt. Dëse Mann koum dann och an d'Spidol. De CGDIS hat nach vu weidere 4 Blesséierte geschwat, ma hei schéngt et esou gewiescht sinn, datt dës Leit ënner Schock stoungen a koumen dono an d'Spidol. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Mäertert, Jonglënster, Lëntgen a Manternach, wéi och de SAMU.