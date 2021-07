200 Kanner a 75 Persounen am Staff bei de Scouten vun der FNEL kënnen dëst Joer, no enger gezwongener Paus, hire Centenaire feieren.

Mir hu nogefrot wéi dat, dach grousst Event wärend Corona-Zäiten organiséiert gouf a wéi d'Kanner op déi nei Fräiheet reagéiert hunn.

Wëllefcherscamp ënner Covid-Mesuren / Reportage Nina Schagen

Keng Mask méi, d'Laachen vun de Kolleege genéissen an ouni Distanz kënne mat de Frënn spillen. D'Freed bei de Kanner ass grouss.

"Wéi mir du gesot hunn, jo nom Test kënnt dir d'Masken ausdoen, do huet een d'Stralen an den Ae gesinn" - "Ech war mega frou, aner Leit kennen ze léieren." - "Mir hu Spaass, mir bastelen, mir maache cool Aktivitéiten, mir maachen Trajeten."

Dat waren nëmmen e puer vun den Aussoen.

An och d'Cheffe ware frou, net méi mussen am Online-Scouting ze sëtzen:

"Et deet gutt souvill Nuesen ze gesinn. Allgemeng, mir hunn och e bësse ronderëm gefrot, si se awer all mega frou, ouni Mask, mat CovidCheck. Jo, och mol nei Leit ze gesinn, nei Gruppe kennen ze léieren a bëssen ënnert d'Leit ze kommen, dat deet wierklech gutt."

Natierlech kann een nach kee Camp ouni speziell Reegelen organiséieren. E fënnt als CovidCheck-Event statt. Zesumme wëlle si weisen, dass eng gréisser Aktivitéit am Jugend-Secteur och a Pandemie-Zäite mat de richtege Moossname méiglech ass.

En Organisateur vum Camp:

"Mir hate souwisou virgesinn an der Schoul hei ze schlofen an dann um Terrain Zelter opzeriichten, fir z'iessen an d'Aktivitéiten. Lo hu mir just am Ufank vum Camp jidderee getest, dat heescht mir kruten Tester vum SNJ."

Ugangs 2021 hunn déi Responsabel ganz no hirem Motto: "Mir dinn onst Bescht" gehandelt an dëse flotte Camp op d'Been gestallt. D'Wëllefcher, sou ginn d'Scouten tëscht 8 an 10 Joer genannt, freeë sech op vill verschidde Spiller an Aktivitéiten.

Scout sinn, muss een erlieft hunn. Grad de Kanner gi wichteg Messagen a Wäerter mat op de Wee ginn, sou ee vun de Responsabelen.

"Zesummeschaffen, deenen aneren hëllefen, d'Natur léiere mir kënnen an dann och Saache wéi kachen."

Zesumme mam Educatiounsministère an der Gemeng Déifferdeng, suergt een fir d' Sëcherheet an d'Gesondheet vun all de Bedeelegten. D'Federatioun stellt Tester a

Masken fir de Camp zur Verfügung