No den Iwwerschwemmungen hunn d’Gemenge ronn Duebel esou vill Dreck a Sperrmüll agesammelt, wéi soss.

Am meeschten ze dinn, haten d’Ekippen am Nordosten an an de Stater Däller. D'Stater Gemeng bitt och weiderhin de Privatleit, Gemengen an Associatiounen hir Hëllef un.

No den Iwwerschwemmunge wier d’Ekipp vun der Hotline an der Stater Gemeng en Donneschdeg de Moien un hir Limitte komm. Doropshi sinn d'Mataarbechter vun der Stater Gemeng dohi gaange, wou hir Hëllef gebraucht gouf, an hunn do eng Hand ugepaakt. Am Ganze waren 3 zousätzlech Ekipp mat alles an allem 12 Leit um Terrain ënnerwee, fir der Aarbecht Meeschter ze ginn. Den éischten Dag hu si well 3 Tonne Wäschmaschinnen agesammelt, esou de President vum Sidor, Patrick Goldschmidt.

"Wa mir bei engem normale Wochendag bei 600 bis 700 Tonne sinn, da kommen der am Moment 1.200 Tonnen den Dag eran, op d'mannst. Dat sinn sou 250 Camionen, déi pro Dag ugeliwwert ginn."

Et wier een awer nach soubal net fäerdeg, de ganzen Offall anzesammelen. Vill Leit wieren nach net fäerdeg, hir Kellere komplett auszeraumen. Dobäi wiere nach vill Leit am Congé oder am Ausland gewiescht, bei deenen d'Opraumaktiounen elo eréischt ufänken.

"An der Stad Lëtzebuerg mierke mer, dass ma nach mat Sécherheet de ganze Weekend nach och am gaange wäerte si mat Ekippen, fir iwwerall do, wou et an de Quartieren, wou d'Waasser stoung, ob dat elo Gronn ass, Clausen, Pafendall, Eesch, Beggen awer och zu Märel, wou ma all de Leit onkomplizéiert, wa se uruffen oder wa ma gesinn, dass do Sperrmüll ass, dass ma dat alles siche fueren."

Et wier awer och opgefall, dass Leit aus anere Gemengen oder Quartiere gären hiren Dreck an deene méi schwéier betraffene Géigenden ofstellen, fir dass deen och mat ewech geholl gëtt. D'Stater Gemeng huet zousätzlech de Privatpersounen ewéi och den Associatiounen op Nofro hin ënnert Äerm gegraff. Wann aner Gemengen Hëllef brauchen, kënne si sech bei der Stad Lëtzebuerg mellen, esou de Chef vum Service d'Hygiène.

"Dat, wat mir elo mierken, zum Beispill bei der Sidor do hu ma an der leschter Woch 17 Honnert Tonne méi Sperrmüll gehat wéi soss, dovunner sinn 12 honnert Tonnen aus dem Osten an Norde komm, an et kann ee soe 500 Tonnen aus den Sidor Gemengen, woubäi do och Sidor Gemengen hëllefe gaange sinn, an aner Gemengen, ob dat elo Rouspert ass oder Iechternach, do wou een ebe konnt hëllefen oder do wou Hëllef ugefrot ginn ass."

Fir dem Sidor d'Aarbecht ze erliichteren, wier et gutt, wann d'Leit hir Saachen, déi se ob d'Strooss stellen, esou gutt wéi méiglech géinge sortéieren.