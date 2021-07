D'Bauprojeten um Kierchbierg sinn an de leschte Joren ëmstridden, ma och vill Eltere sinn net zefridden mam Developpement.

Wann an enger Schoul vum Stater Fondamental 5 vu 9 Elterevertrieder demonstrativ zerécktrieden, dierft dat eigentlech e gudde Grond hunn... si wieren total frustréiert iwwer den Ist-Zoustand ronderëm d’Kierchbierger Primär-Schoul, dee sech no bal 10 Joer ëmmer nach net positiv verännert hätt. Näischt ausser Verspriechen, soen d’Elteren, déi sech opreegen, well hir Kanner ëmmer nach a net-klimatiséierte Container sëtzen, mä déi et op där anerer Säit och net verstinn, dass tëscht 40 an 80 Kanner op der Waarde-Lëscht fir an de Foyer scolaire stéingen. Huet d’Politik vergiess, dass eng Stad, déi massiv amgaangen ass ze wuessen, och d’office méi an anstänneg Schoulinfrastrukture brauch?

An de 70er koumen d’Kiemer Kanner op de Weimeschhaff an d’Schoul. Zënter Joren ass dat ewell ëmgedréint, de Kierchbierger Plateau léiert um Kiem. Deen ass amgaangen zougebaut ze ginn, mat Bürosgebaier a Wunnengen – an déi lafe virun allem ënnert dem Stempel vun der staatlecher SNHBM (Habitations à bon marché), also en Doheem fir jonk Koppelen zum Beispill, ouni Spekulatiounsméiglechkeeten, Leit mat Kanner, déi, sou war emol de Slogan vun der Regierung, do solle wunne kënnen, wou se schaffen.

Fir d’Gemeng, also fir d’Stad Lëtzebuerg, géif dëse Prinzip awer net gëllen, soen déi, deenen hir Kanner um Kiem an der Rue Anne Beffort an d’Schoul ginn. Fir si ass eppes kloer: zënter ronn 10 Joer géif een hei ferm veräppelt ginn, seet de Steve Hoffmann, dee vu Flemm als Elterevertrieder zréckgetrueden ass...

Sämtlech Elterevertrieder hunn es ferm genuch!

Och d’Martina Hennessy, déi zwee Kanner hei an der Schoul huet, géif am léifsten d’Knëppele bei d’Tromm puchen. Si bleift awer Vertriederin vun den Elteren um Kiem. D’Chantal Trausch bleift net! Och, well si, Mamm vun zwee Kanner, genee weess, wat geschitt, wann näischt geschitt... et kéim ee sech vir, wéi Elteren a Kanner zweeter Klass. De Kiem géif vun de responsabele Politiker einfach vergiess ginn.

Bei esou enger Ausso kënnt d’Stater Schoulschäffe bal nieft den Otem. Sou wier dat op kee Fall, seet d’Colette Mart, an annoncéiert op en Neits de Start vun de Bauaarbechten. Am Oktober dëst Joer kéint een normalerweis lassleeën, erkläert d’Stater Politikerin. Eng Schoul baue wier eng Prozedur vun 10 Joer, elo léich et just nach um Commodo-Incommodo.

De Jean-Marc Cloos kann dat alles net méi héieren. Hien ass 1 vu 4 Elterevertrieder an der Stater Schoulkommissioun an ass formell: Si hätte vill éischter missen ufänken. Virun allem, wann nei Quartieren am PAG geplangt ginn, wier et dach normal, wann eng Schoul vun Ufank un an de Projet integréiert wier. De Garer Familljepapp plädéiert och fir méi kleng Schoul-Unitéiten an de Quartieren. Eng Schoul brauch net schéin ze sinn, soen d’Kierchbierger - léiwer eng déi grouss genuch ass, an all dat huet, wat d’Kanner brauchen. Iwweregens géing et hei net nëmmen ëm d’Rechter vun de Kanner, mä och ëm déi vun der Fra goen... Gëtt et nämlech keng Plaz an engem Foyer, bleift d’Mamm gemengerhand Doheem.