All Joer faule Friichten ënnert an un den Uebstbeem, well kee se mat Zäite plécke geet. Dat soll sech elo änneren.

De Landwirtschaftsministère an de Syvicol di sech dowéinst fir eng nei Campagne zesummen, fir géint dës Liewensmëttelverbëtzung virzegoen. Wann en Uebstbam mat engem giele Bändchen gezeechent gëtt, ka jiddereen dee wëll, sech hei zerwéieren. D'Campagne soll am September mat der Recolte vun den Äppel ufänken.

An enger éischter Phas si Beem viséiert déi op Gemengenterrain stinn. Et kënne sech awer och Privatleit mellen, déi hir Beem der Allgemengheet zur Verfügung stellen. Um Internetsite www.antigaspi.lu wëll de Ministère eng Kaart verëffentleche mat alle Gemengen, déi mat maachen.

Offiziellt Schreiwes

Campagne «Gielt Band - Hei dierft Dir plécken!» / «Ruban jaune - Ici, la cueillette est autorisée!» (22.07.2021)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Saviez-vous qu'un arbre fruitier peut donner jusqu'à 500 kilos de fruits? Malheureusement chaque année, une quantité non négligeable de fruits pourrissent sur et sous les arbres fruitiers parce qu'ils ne sont pas récoltés. Pour éviter ce gaspillage alimentaire, le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et le Syvicol unissent leurs forces et lancent ensemble l'initiative «Ruban jaune / Gielt Band».

Le concept de cette initiative est très simple: si un ruban jaune est attaché sur un arbre fruitier, la cueillette pour l'usage personnel est autorisée - voire même souhaitée - et gratuite.

Comme la cueillette sans autorisation du propriétaire est interdite, le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, en collaboration avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol) fait un appel aux communes et syndicats intercommunaux pour participer au projet «Gielt Band» en marquant les arbres fruitiers communaux d'un ruban jaune afin de signaler que la cueillette pour usage personnel est autorisée.

«Hei dierft Dir plécken - Zerwéiert Iech!»

Avec cette campagne nationale qui débutera cette année en septembre avec la récolte des pommes, le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Romain Schneider et le président du Syvicol Emile Eicher envoient un signal clair contre le gaspillage alimentaire.

Dans un premier temps cette action vise donc les arbres fruitiers situés sur les terrains communaux, les particuliers désirant s'associer à la campagne sont cependant les bienvenus.

Sur sa plateforme www.antigaspi.lu, le ministère mettra à disposition une carte géographique signalisant les communes s'associant à cette action. La plateforme fournira également une charte de comportement pour que la cueillette se fasse dans le respect de la nature. C'est donc en quelques clics que les intéressés peuvent trouver les arbres dotés d'un ruban jaune à proximité de leur domicile.

Cette initiative s'inscrit, par ailleurs, dans le pacte de solidarité anti-gaspillage (Zesumme géint d'Liewensmëttelverschwendung) qui a été signé par 92 des 102 communes du Luxembourg.

Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires



Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Romain Schneider placera l'initiative «Gielt Band» également au centre de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, le 29 septembre prochain.

Romain Schneider et Emile Eicher soulignent dans ce contexte qu'avec l'action „ruban jaune" «nous contribuons désormais à valoriser considérablement les fruits locaux en nous engageant activement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ».