D'Warnung gëllt vun e Samschdeg 12 bis 22 Auer. Éischt Schaueren oder Donnerwiedere kënnen awer och schonn éischter optrieden.

Déi kënnen deels och méi kräfteg ausfalen. Rieds ass vu 15 bis 25 Liter Reen, déi bannen kuerzer Zäit op verschiddene Plazen uechter d'Land erofkomme kënnen.

Géint Mëtteg soll d'Sonn sech awer gréisstendeels duerchsetzen, éier am Nomëtteg nees kräfteg Schaueren an Donnerwiedere kënnen optauchen, dat ganzt bei schmeieren 22 bis 26 Grad, esou d'Informatioun vu Meteo Kachelmann.

E Sonndeg soll et wiesselhaft bleiwen, mat souwuel sonnege Momenter, wéi och nees eenzel Schaueren an Donnerwiedere bei bis zu 26 Grad. Sou geet et dann och an déi nei Woch eran.

Den Internetsite vu Meteolux funktionéiert aktuell net richteg. D'Techniker schaffen awer drun, fir dat sou séier wéi méiglech nees ze flécken.