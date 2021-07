Beim nationale Strategieplang wieren d'Ziler vum Klimaschutz an dem Erhale vun der Biodiversitéit verfeelt ginn.

Méi Engagement fir eng Zukunftsgerecht Landwirtschaft. Dëst fuerderen d'Vertrieder vun der Plattform "Meng Landwirtschaft", déi e Freideg de Moie fréi e Protestpiquet beim Landwirtschaftsministère organiséiert haten.

D'Ziler fir de Klimaschutz an d'Erhalen vun der Biodiversitéit wieren net erfëllt ginn, esou déi zwou Dosen ASBLen an ONGen, déi sech an der Plattform zesummegedoen hunn.

Den nationale Strategieplang fir d'Landwirtschaft muss der EU-Kommissioun Enn des Joers virleien. De Minister Schneider gouf e Freideg de Moien opgefuerdert, virsiichteg ze sinn, eng gutt Politik ze maachen an d'Betriber net ze blockéieren.

De Raymond Aendekerke vu Greenpeace:

"Eis Fuerderunge si jo, dass d'Landwirtschaft soll nohalteg ginn, datt se och méi ökologesch gëtt an och méi Klimagerecht. Dat heescht, datt dono d'Bauere jo mussen e Programm kréien, no deem si da subventionéiert ginn an déi Programmer mussen esou gestalt ginn, datt se och eng Auswierkung hunn. Dat heescht, wa mir eng Flächeprimm gi pro Hektar, an engem Betrib, da muss dat en Effekt hunn. Dass méi Biodiversitéit dobäi eraus kënnt, datt méi Waasserschutz dobäi erauskënnt. All dat ass och vun der EU-Kommissioun virgesinn. Mir gesinn awer an deene leschte Joren, dass wann d'Programmer net gutt genuch geplangt ginn, mat de Baueren, mat den Organisatiounen, da kréie se keng Akzeptanz."

Et misst een d'Baueren an d'Betriber méi an d'Pläng mat integréieren an onbedéngt vun chemeschen Dünger a Pestiziden ewechkommen. Esou kéint et net weidergoen, esou d’Vertrieder vun der Plattform "Meng Landwirtschaft" e Freideg de Moien op hirem Protestpiquet beim Agrarministère.