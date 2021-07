D'Piraten-Deputéiert Clement a Goergen wëlle wëssen, ob Relatiounen tëscht der NSO a Lëtzebuerger Firme besteet an ob Persounen hei am Land betraff sinn.

PDF: Dréngend parlamentaresch Fro vun de Piraten

No de Pegasus-Oflauschter-Revelatioune seet d'Lëtzebuerger Regierung, datt se keng Informatiounen driwwer huet, datt hei am Land auslännesch staatlech Acteuren Trojaner-Software agesat hunn, fir zum Beispill Politiker oder Journalisten ofzelauschteren.

Dat soen d'Ministeren Bettel, Asselborn a Kox an hirer Äntwert op eng urgent parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierten-Duo Clement a Goergen.

De Ministeren no wieren d'Moyenen an d'Prozeduren, déi d'Police respektiv de Geheimdéngscht bei hiren Enquêten an Instruktiounen asetzt, genee gereegelt - dëst iwwert d'SREL-Gesetz vun 2016, respektiv de Code de procédure pénale.

Aus sécherheetsrelevante Grënn kënnen awer keng Detailer iwwert d'technesch Equipementer, also och d'Pegasus-Software vum israelesche Produzent NSO/Group geliwwert ginn.

Preziséiert gëtt och nach, datt de SREL keng "intern politesch Iwwerwaachungen" dierf duerchféieren - eng Spionage awer, déi duerch den Asaz vun de Pegasus-Trojaner bei Journalisten an auslännesche Politiker geschitt ass, dorënner Nimm wéi Macron an och den Dalai Lama.