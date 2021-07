Um Freideg ass e bësse méi lass op eise Stroossen. Wéi et heescht fir vill Vakanzentrafic op der Transitachs A6/A3 Arel-Lëtzebuerg-Diddenuewen.

Wéi den ACL mellt, geet et do plazeweis e bësse méi lues virun, zum Beispill um Contournement vun der Stad tëscht Stroossen an dem Gaasperecher Kräiz.

Méi lues goung et e Freideg de Mëtteg awer och op der Autobunn Héicht Metz an Direktioun Lëtzebuerg. Op der A31 huet en Auto gebrannt.