Wéi d'Police mellt, koum et e Freideg de Moie fréi zu engem Ugrëff op 2 Persounen. Eng dovu gouf méi uerg blesséiert.

Geschitt ass de Virfall an engem eidele Gebai an der Bielesser Strooss zu Esch. Do goufen 2 Persounen ugegraff a verwonnt, eng dovu wéi gesot méi schwéier an déi huet och op der Plaz missen noutversuergt ginn. De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf fir d'Spueresécherung op d'Plaz geruff.

Zeienopruff no Virfall e Méindeg

Géint 21 Auer e Méindeg den Owend ass e Mann an der Lëtzebuerger Strooss zu Bartreng vun engem Onbekannte mat engem feste Géigestand ugegraff a blesséiert ginn. Do virdru war hien dem Affer, wéi d'Police präziséiert, op bedreelech Manéier entgéintkomm.

D'Affer huet probéiert virum Ugräifer ze flüchten an ass an de Gaart vun engem Privatterrain gelaf. Ouni Chance. Den Onbekannte konnt hien anhuelen an huet e puer Mol mat engem 40 Zentimeter haarde Géigestand zougeschloen.

D'Police sicht elo no Zeien, déi eppes Verdächteges an der Route de Longwy, respektiv Route de Luxembourg zu Bartreng gesinn hunn. All Informatioun ass fir d'Stater Police um (+352) 244401000 oder per E-Mail op police.luxembourg@police.etat.lu.