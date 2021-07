No den éischten Impfaktiounen ufanks Juni goung d'Impfcampagne fir Leit aus prekäre Verhältnisser Mëtt Juli weider.

160 Sans-abrise goufen de 16., 19. an 20. Juli vun enger mobiller Impfekipp mat Johnson & Johnson vaccinéiert. Zil wier et gewiescht, e Maximum u Leit aus prekäre Liewenssituatiounen z'erreechen, déi sech aus gesondheetlechen, raimlechen oder anere Grënn net konnten an d'Raimlechkeete vun der "Wanteraktioun" deplacéieren.

Schreiwes

Suite de la campagne vaccinale contre la COVID-19 à l'attention des personnes sans-abri (23.07.2021)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé

Après les premières actions de vaccination des personnes sans-abri en date des 1er et 2 juin 2021 au sein des locaux de la « Wanteraktioun », la campagne vaccinale par les équipes mobiles de la Direction de la santé fut prolongée afin de toucher un maximum de personnes qui se trouvent dans une très grande précarité et qui, pour une raison de santé, d'éloignement géographique ou autre, n'ont pas pu se déplacer dans les locaux de la « Wanteraktioun ». C'est ainsi que trois missions supplémentaires de vaccination ont été organisées par les équipes mobiles de vaccination de la Direction de la santé et le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, en étroite collaboration avec les acteurs du terrain.

Les 16, 19 et 20 juillet, 160 personnes ont ainsi pu être vaccinées avec le vaccin à dose unique Janssen (Johnson&Johnson).

Pour ces interventions, et dans le but de se rapprocher des personnes en très grande précarité, les équipes mobiles se sont rendues au bistrot social de Caritas à Bonnevoie, ainsi que sur les sites respectifs d'Abrigado à Luxembourg-Ville et dans le sud du pays sur le site de la maison paroissiale à Esch-sur-Alzette.

Chaque équipe mobile de vaccination était composée d'un médecin chef d'équipe mobile et d'un adjoint administratif et logistique de l'Armée luxembourgeoise, du CGDIS ou des Douanes.