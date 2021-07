Am Regierungsrot gouf e Freideg den Covid-Test-Dispositif fir no der Rentrée ugeholl.

Detailler iwwert dësen Test-Programm ginn et awer keng vun der Regierung. Et heescht just, datt ee séier kéint mat dëse Mesuren handelen, wann d'Covid-Tendenzen nees sollten unzéien.

D'Ministere si sech och eens ginn iwwert d'national Strategie, wéi de viséierten, internationale Klima-Finanzement bis 2025 soll ausgesinn, Detailler ginn et e Méindeg.

Festgeluecht gouf och de Montant fir d'Ofwaasser-Taxe, déi sech op 11 Cent op de Meter-Kibb beleeft.