Weider Themen um Presseiesse vun der Adr war d'Gestioun vun der Coronakris vun der Corinne Cahen, a méiglech Steiererhéijungen.

Fir d'Adr wär et Walbedruch, wa kee Referendum iwwer d'Verfassungsreform géif organiséiert ginn, esou de Fernand Kartheiser. Den Appell geet hei un d'CSV, déi op hirem Presseiesse gesot hunn, datt si méi Demokratie wëllen. A wann ee méi Demokratie wëll, da muss een och de Wee vum Referendum goen, deen ee versprach huet. Et wier dann och wichteg, datt d'CSV sech op hirem Kongress am September zu hirem Walversprieche géif bekennen an och de Referendum ze akzeptéieren.

D'Pandemie an d'Zuel un Stierffäll an Alters- a Fleegeheemer war fir d'Oppositiounspartei och en Thema. Am Kräizfeier vun der Kritik steet d'Ministesch Corinne Cahen. Ech hunn nach ni, an där Erfarung, déi ech hunn an der Politik, weder hei nach am Ausland, datt eng Ministesch, déi offensichtlech hir Gestioun net gutt gemaach huet, an eng Matverantwortung fir eng héich Zuel vun Doudesfäll dréit, keng politesch Konsequenze wëll zéien, esou de Fernand Kartheiser weider.

Och d'Alternativ Demokratesch Reformpartei geséit Probleemer beim Logement an dem Klimawandel. Lëtzebuerg bräicht och keng Coronasteier an d'Partei ass och géint eng Steiererhéijung. Et ass nach net laang hier, datt d'DP gesot huet, d'Steiererhéijunge wiere Gëft. Haut héiert een dat scho manner. Mä mir brauche weder Coronasteieren, well déi Leit, déi an der Pandemie vill verdéngt hunn, bezuelen och méi Steieren, nach, an eisen Aen, eng Kuelendioxidsteier, dat hu mer an der Chamber och e puer Mol gesot.

D'Migratioun an d'Integratioun vun auslännesche Matbierger ass fir d'ADR nach e wichtege Punkt.