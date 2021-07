Déi lescht Deeg hate mir eng méi roueg Wiederlag wéi déi Woch virdrun, ma dat soll sech elo awer änneren.

Et sinn Donnerwiedere gemellt a Meteolux huet eng Alerte jaune erausginn. Genau Previsiounen ze maachen, wier awer net ëmmer esou einfach.

Bei de Wiederprevisioune baséiert sech Meteolux virop op seng Wiedermodeller. Modeller vu Frankräich an Däitschland, déi Previsioune fir de Grand-Duché matzerechnen. Bei den Iwwerschwemmunge vu leschter Woch hat den däitsche Modell méi Ree wéi de franséische gemellt. An deem Fall gëtt sech bei Meteolux op béid Modeller baséiert, ma et gëtt dann awer nach eng eegen zousätzlech Analys gemaach. Bei Hëtzt oder Keelt wier et relativ einfach, méi laang Previsiounen ze maachen. Bei Donnerwiedere wier dat méi komplizéiert, sou d'Cheffin vu Meteolux, Martina Reckwerth.

„Well dat ee klengraimege Phenomen ass , dee lokal optrëtt a ganz dynamesch ass. Dat heescht, et gesäit een zwar, dass Potential do ass, fir eventuell lokal Onwieder, mä et ass net ëmmer kloer, wou se optrieden. Eist Land ass kleng, do kënne puer Meter Verlagerung no Osten, no Weste scho vill ausmaachen, sou dass ma entweder voll betraff sinn oder guer net."

Ier eng Warnung erausgeet, gëtt am Viraus eng detailléiert Analys gemaach, fir déi Warnung sou valabel wéi méiglech erauszeginn. Wat Wieder méi no kënnt, wat Modeller och méi präzis ginn. Wann et nach Onsécherheeten iwwert d'Ausmooss vum Wieder gëtt, fänkt ee mat enger gieler Warnung un. Mä wat bedeiten dann elo déi verschidde Faarwe vun den Alerten?

„Eng giel Warnung bedeit op alle Fall: Oppassen, do kéint eppes Geféierleches geschéien, awer dat ass schonn eng Alerte, wou ee sech soll reegelméisseg informéieren. Eng orange Warnung, dat bedeit awer schonn, dass eng Gefor virläit, entweder materielle Schued oder souguer Verletzungsgefor. A rout ass ganz extrem, dat ass normalerweis schonn een Ausnamezoustand, wou wierklech geféierlech ass."

Et wier net de richtege Wee, wann all Administratioun seng eege Warnkommunikatiounssystemer opriicht, eng zentral Kommunikatioun wier do am Beschten. Push-Noriichten, déi engem iwwert d'Antenne op den Handy geschéckt ginn, wieren do méi effikass, sou d'Cheffin vu Meteolux. Wéi d'Wieder fir déi nächst Stonnen ausgesäit, ass nach net ganz kloer.

„Eng Front, déi hei laanscht zitt, et ass Potential do, fir lokal méisseg Donnerwiederen, wou och staark Rafale kënnen dra sinn, wou kënne Knëppelsteng dra sinn, ma wou och op Plaze relativ vill Reen a kuerzer Zäit ka falen."

Et wier awer nach net gewosst, ob et ganz lokal oder villäicht méi verbreet optrëtt. Mam sougenannten "Nowcasting" kéint een duerch Radar a Satellittebiller méi genau schätzen, wou déi Donnerwiederen opkommen. An deem Moment ginn d'Wiederwarnungen och ugepasst.