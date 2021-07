An der Nuecht op e Freideg koum et géint 1 Auer op engem Camping am Heischtergronn zu eng Tëschefall mat Fahrerflucht.

En alkoholiséiert Mann ass no engem Sträit a säin Auto geklommen a wollt fortfueren. Dobäi huet hien e Foussgänger ugestouss an huet sech dono einfach duerch d'Bascht gemaach. De Passant gouf heibäi blesséiert a koum an d'Spidol. No der Behandlung konnt hien awer nees heemgoen. De Mann an den Auto si bis elo net fonnt ginn. Et ass e wäissen Auto vun der Mark Chevrolet Chevy mat hollännesche Placken. Déi viischt Fënster ass beschiedegt.