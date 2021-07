E Freideg ass zu Esch an enger Schwämm eng Fra negativ opgefall, wéi si an alkoholiséiertem Zoustand randaléiert huet.

Si ass du mat de Kleeder an d'Waasser gesprongen an huet weider randaléiert, esou datt si an Handschelle vun de Beamte matgeholl gouf.

Da kruten och nach 5 Leit hire Führerschäin ewechgeholl, well si ze vill gedronk haten an awer gefuer sinn. Weider mellt d'Police nach 2 Abréch um Freideg. Eemol an en Auto, dat zu Gaasperech an eemol an e Méifamilljenhaus zu Suessem.