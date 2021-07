Si mécht drop opmierksam, datt den Ament 3 verschidden Zorten E-Mailen besonnesch dacks verschéckt ginn.

Dat sinn de sougenannten Microsoft Scam, Europol Scam a Luxtrust Zertificat Scam.

D'Zil vun deene Mailen ass et, un d'Nummer vun der Visakaart ze kommen, fir op déi Manéier Suen ze klauen.

Wann e finanzielle Schued entstanen ass, soll ee sech natierlech bei der Police mellen, wann een awer just eng e Mail krut an ee seng Donnéeën net uginn huet, geet et duer d'Mail ze läschen. Dat brauch een dann och net bei der Police ze mellen.