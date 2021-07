4 Persoune sinn e Samschdeg bei engem Accident zu Kënzeg an der Rue Basse blesséiert ginn. Géint op 17.20 Auer hate sech hei zwee Autoen ze pake kritt.

Ee Blesséierten gouf et e Samschdeg géint véierel op 17.15 Auer op der Streck tëscht dem Hareler Potto a Béiwen. En Auto war bäigaangen.

Zwee Ween hate sech dann um 19.50 Auer tëscht Esch a Bieles ze pake kritt. 1 Persoun gouf verwonnt.

An um 20.15 Auer tëscht Nidderfeelen an Ettelbréck war en Auto an e Potto gerannt. De CGDIS mellt zwee Blesséierter.