E Samschdeg haten Awunner zu Beggen gemellt, d'Waasser vun der Uelzecht géing an de Reebou-Faarwen blénken.

D'Verschmotzung koum vum fréiere Gebai vun der Arcelor hier. Bei den Onwiederen, déi viregt Woch war hei e Raum am Keller mat engem Tank mat Masutt iwwerschwemmt ginn. D'Gemësch ass iwwer déi vereelzt Kanalisatioun an d'Baach geroden, heescht et vun der Police.

D'Waasserwirtschaftsamt gouf informéiert an huet déi néideg Mesuren ënnerholl.

Der Police no koum et an de leschten Deeg ëmmer nees zu Verschmotzungen a Gewässer, well d'Leit hir Kelleren, déi wéinst den Inondatioune mat Ueleg verseucht waren, an d'Baachen eidel gemaach hunn. D'Police erënnert drun, dass een dat net maache soll.

Vill méi sollt een d'Waasserwirtschaftsamt iwwer den 112 informéieren. D'Beamten hëllefen dann, fir de Schued un der Ëmwelt a Grenzen ze halen.