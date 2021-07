Kuerz no Hallefnuecht huet sech an der Biwerbaach en Auto iwwerschloen. 2 Persoune goufe bei dësem Accident verwonnt.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Biwer a Manternach, grad ewéi d'Ambulanz vun Iechternach.

Kuerz virun 21 Auer sinn tëscht Leideleng an Zéisseng 2 Autoen net laanschtenee komm. Bei dësem Accident gouf 1 Persoun blesséiert. D'Pompjeeë vu Leideleng an d'Stater Ambulanz waren am Asaz.

Zu Rodange an der Rue du Clopp gouf et géint 19.40 en Accident mat engem Blesséierter. D'Pompjeeë vu Péiteng an d'Escher Ambulanz goufen op d'Plaz geruff.

An um 18.10 Auer e Sonndeg den Owend krute sech zu Bech-Klengmaacher en Auto an e Moto ze paken. Och hei gouf ee Mënsch verwonnt. D'Pompjeeë vu Schengen an d'Réimecher Ambulanz hu sech op der Plaz ëm alles gekëmmert.