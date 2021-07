Den Internetsite vu MeteoLux huet technesch Problemer, dat zënter e Freideg. Dofir ass de Site net disponibel.

Hannergrond wiere Problemer um Server, dee vun enger anerer Firma geréiert gëtt. Et géif dru geschafft ginn, fir dee Problem sou séier wéi méiglech ze léisen, heescht et an engem Communiqué.

D'Alerte vum nationale Warnsystem wieren awer nach op verschiddenen anere Plattformen disponibel:

- wann een entweder d'App vum Institut royal météorologique de la Belgique (IRM) op sengem Handy installéiert

Apple App Store: https://itunes.apple.com/be/app/meteo.be/id393832976



Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.irm.kmi.meteo&hl=fr

- via den Internetsite "Meteoalarm" ( https://www.meteoalarm.org - wann een de Meteo-Bulletin abonnéiert, dëst via Email op info@meteo.public.lu (2 mol den Dag op franséisch oder däitsch)- Previsioune via Telefon 24h/24: (+352) 4798-27010.

De Weekend, wéi d'Donnerwiedere waren, waren d'Alerte vu MeteoLux zum Deel net bei de Leit ukomm.