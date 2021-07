D‘Regierung lancéiert eng nei Impfcampagne fir all déi, déi Kontakt hu mat vulnerabele Leit an déi bis ewell net géint de Covid geschützt sinn.

Dës ganz Woch si mobil Ekippen an de Spideeler ënnerwee. Do kënne sech nieft de Salariéen och Personal, dat vu baussen era kënnt, oder Stagiairen oder Studenten impfe loossen. Och liberal Dokteren, déi mat de Spideeler ze dinn hunn.

Vun e Mëttwoch un ass den Impfbus dann am Fleegesecteur ënnerwee, an dat bis den 10. August.

Gesprëtzt gëtt Pfizer-Biontech, ouni datt ee sech virdrun huet missen umellen. Och hei ka jidderee sech impfe loossen, deen an deenen Haiser schafft, ob fest oder just heiansdo.

Offiziellt Schreiwes

Lancement d'une campagne de vaccination supplémentaire au profit de tous les professionnels au contact avec des personnes vulnérables (26.07.2021)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé

Afin de continuer à sensibiliser les professionnels de santé à la vaccination contre la COVID-19, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, et la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, ont lancé une campagne de vaccination supplémentaire au profit de tous les professionnels au contact avec des personnes vulnérables.

Ainsi, tous les professionnels au contact avec des personnes vulnérables et non encore vaccinés, auront la possibilité de se faire vacciner avec le vaccin Comirnaty® de Pfizer sans démarches administratives préalables, proches du lieu de travail, lors de créneaux flexibles à l'occasion du passage d'équipes mobiles en bus itinérants sur plusieurs lieux de vaccination à travers le pays entre le 28 juillet et le 10 août inclus.

Cette action de vaccination cible le personnel salarié, le personnel sous-traitant, les bénévoles et les stagiaires et étudiants en activité au moment du passage de l'équipe mobile travaillant dans les structures suivantes : Établissements de Séjour Continus (ESC) ; Centres Intégrés pour Personnes Âgées (CIPA) ; Logements encadrés (LE) ; Structures pour personnes en situation de handicap, à savoir établissements à séjour intermittent (ESI) ; Services d'activités de jour, ateliers protégés et centres de propédeutique professionnelle ; Réseaux d'aides et de soins (RAS).

Cette possibilité de vaccination supplémentaire est également offerte au personnel des hôpitaux luxembourgeois. À cette fin, des missions de vaccination seront organisées en équipes mobiles de la Direction de la santé au cours de la semaine du 26 au 30 juillet 2021. Tout le personnel salarié (soignant ou administratif), le personnel sous-traitant intervenant dans les structures hospitalières et les stagiaires et étudiants en activité, ainsi que les médecins libéraux des 4 centres hospitaliers du Luxembourg et des six établissements hospitaliers spécialisés, pourront se faire vacciner lors du passage des équipes mobiles dans les établissements hospitaliers (CHL, HRS, CHEM, CHDN, CHNP).

Comme l'ont souligné les ministres Paulette Lenert et Corinne Cahen : « Si chacun contribue pour sa part à l'effort collectif de solidarité, nous pouvons vaincre le virus. »