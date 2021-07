60 Joer al. Sportlech a geeschteg an Toppform. Fréiere Marathonleefer. Ni krank an esou och nach ni an enger Klinik. Net emol fir seng Gebuert.

An elo zënter engem Mount ass hie quasi un d’Bett gefesselt. Dat wéinst enger Covid-Infektioun. Den Temoignage vun engem Mann, dee geduecht huet, dass et hien net trëfft, wann hien oppasst a falls dach, hie jo eigentlech all Viraussetzungen hätt, eng Infektioun gutt ze iwwerstoen.

Quasi vun engem Dag op deen anere war alles anescht. Deen een Dag war de Mann vu 60 Joer nach toppfit. Dunn éischt liicht Covid-Symptomer. E puer Deeg méi spéit: Intensivstatioun. Zu gewëssen Amenter war hien emol net méi sécher, ob säi Liewen iwwerhaapt géing weidergoen.

Dobäi wier hien zanter dem Ufank vun der Pandemie ëmmer virsiichteg gewiescht. Zënter annerhallwem Joer huet de Covid och säi Liewe matdiktéiert. An hien huet sech eng Bulle de Protection geschaaft, wéi hien et nennt. Keng Vakanzen, keng onnéideg Kontakter.

Nëmmen eemol no dëser laanger Zäit huet hie seng Bulle verlooss. Wou hie seng Duechter zu Barcelona besicht huet, huet hie sech mam Covid infizéiert an dat obwuel si just kulturell Sortië gemaach hunn. Duerno ass alles ganz séier gaangen. Nëmme 4 Deeg no den éischte liichte Symptomer gouf hien an d’Klinik ageliwwert. Eng schlëmm Zäit, wéi hien erzielt:

"Du hues den Oxygène, deen dir am Kapp explodéiert. Du kanns net schlofen. Dat eenzegt, wat der hëlleft, ass d'Stëmm vun den Infirmièren ze héieren. Et ass een iwwerwaacht déi ganz Nuecht an de ganzen Dag. Du bass ugeschloss wéi e Computer".



D'Tréine kommen him, wann hie vun der Dankbarkeet schwätzt, déi hie fir déi Leit empfënnt, déi hien déi lescht Woche betreit a gefleegt hunn. An all der Verzweiwlung huet hien ëmmer probéiert, positiv ze bleiwen. De Glawen an d’Leit, déi hie Fleegen, hunn him dobäi gehollef.



Säi Message, deen hien no senger Infektioun wëll mat op de Wee ginn ass, dass d'Leit sech sollen impfe loossen. Et soll een déi aner net leiden doen, nëmme well een iergendwéi domm ass. Hie wier elo net fir oder géint d'Impfung, mee wann et dat Ganzt géing emotional kucken, kéim en zu där Conclusioun. D’Leit an de Klinicke géingen Dag an Nuecht musse schaffen a si hätten et verdéngt, emol duerchzeootmen.

Dacks géingen och d’Statistiken zu de Covid-Infektiounen ze vill mat Distanz gekuckt ginn.

"Wat mech schockéiert huet, ass, dass do e Jonke war, dee verstuerwen ass. Do hunn ech mer geduecht: 'Dat hätt kënnen hien oder ech sinn'"

"Et ass eng Nummer. Zanter Méint gesi mer just Zuelen. Mee wat mer wéideet, ass, datt hannert deenen Zuelen e Liewen ass. E ganze Koup vu Saachen. An och Leit, déi traureg sinn".



Dass hie sech net impfe gelooss huet, bereit hien iwwregens ferm. Déi Entscheedung wier falsch an egoistesch gewiescht. Hien hätt geduecht, datt wann all di aner sech Impfe loossen, eng Häerdenimmunitéit erreecht gëtt.

A wéi scho gesot, dass net hien et wier, dee géif um Enn an der Statistik vun de Covid-Doudegen optauchen.