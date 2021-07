Si war laang an de Medien ënnerwee, goung 2009 mat an d’Chamberwalen, gouf awer eréischt 2 Joer drop gewielt.

Allerdéngs net an d’Parlament, mä d’Cécile Hemmen gouf Buergermeeschtesch vu Weiler zum Tuer. 2013 war et d’Chamber, ugangs 20 ersetzt si de Franz Fayot, dee Minister gëtt. Wann d’Ex-Journalistin eppes richteg gutt kann, ass et: Sech op Mënschen aloossen an op hir Demandë reagéieren. Mat hir schléisse mir eis Serie iwwer d’Fraen an der Chamber of.

Eis 21 Fraen an der Chamber.

An eiser Serie iwwert d'Fraen an der Chamber kucke mir, wéi si sech haut als Deputéiert ënnert de Männer behaapten.



Dës Band jonk Vacancieren ass spontan an ouni dass Deputéiert a Kameramann eppes woussten, op si gehetzt ginn. Wat maacht dir als Deputéiert fir déi jonk Fraen? Kee Problem fir d'Ex-RTL-Mataarbechterin, déi zënter Enn 13 an der Chamber sëtzt. Wann dir keng Froe méi hutt, ginn ech iech nach e Rot: gitt an d’Politik, engagéiert iech...an ärer Gemeng, an enger Kommissioun, nëmmen esou kann een eppes änneren, erkläert si de Schüler/innen.

An där leschter Legislatur war si Presidentin vun der Santéskommissioun, d'Gesondheet - en Dada schonn als Journalistin, an och haut nach. D'Presidence huet elo de fréiere Santésminister, - jiddweree misst de Spagat maachen an zesummeschaffen, a Covid-Zäiten.

D’Cécile Hemmen ass haut u Mobilitéit intresséiert, u Gesondheet natierlech, u Justiz ewell och.

U sech zimmlech maskulin Domainer an déi, déi gebierteg Stater sech do amëscht. Dat Wuert "amëschen" ass hei eng vun eise Provoquen; an deene Beräicher - ausser an der Santé an an der Justiz, sinn haut Männer ënnerwee. An och als fréier Weiler Buergermeeschtesch, mat 8 Männer am Conseil, hätt si villes selwer gemaach: De Wee an d’Chamber, iwwer eng Gemeng, wier Gold wäert!

Frae wiere méi sozial a méi praktesch veranlaagt. Stéchwuert: Poschekampagne! D'Iddi: eng Posch voller Iddien, déi d'Frae sollt motivéiere Politik ze maachen, hätten der vill net verstanen.

Léiwer Buergermeeschtesch oder Ministesch? Engersäits wënnt bei hir dat biergernot, mee dono gëtt déi Erfarung engem de méi u politeschen Ambitiounen, fënnt d'Cécile Hemmen, déi 2018 zu Weiler d’Handduch geheit.

Dofir dat national, gratis ëffentlechen Transport fueren géing zum Beispill net duer. Horairen, déi stëmmen, d’Ubanne vun den Dierfer un en nationale Reseau, ouni dat géing d’Rechnung net op.

A wie geséich si wéini als 1. Premier-Ministesch? Ma esou séier wéi méiglech déi mam meeschte Vertraue vun de Leit!