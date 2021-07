Den adr-Deputéierte Fred Keup hat behaapt, datt Leit um Aarbechtsamt gesot kritt hätten, et wier verlueren Zäit, fir Lëtzebuergesch ze léieren.

Et gëtt net ëmmer manner Lëtzebuergesch um Aarbechtsmaart geschwat a Leit, déi eng Aarbecht sichen, kréie vun der Adem och net gesot, datt et iwwerflësseg wier, d'Sprooch ze léieren. Dat äntwert den LSAP-Aarbechtsminister op eng parlamentaresch Fro vum adr-Deputéierte Fred Keup.

Den Dan Kersch erkläert, datt an der Hallschent vun dësem Joer bei 35% vun den Offere Kenntnisser an der Lëtzebuerger Sprooch gefrot goufen an, datt dee Prozentsaz iwwert d'Zäit an de leschte 6 Joer relativ stabel bliwwen ass. Et gëtt natierlech awer grouss Ënnerscheeder jee no Beruff a jee no Secteur.

An de Gesondheetsberuffer wier dëst Joer beispillsweis Lëtzebuergesch an 90 Prozent vun de Fäll gefrot ginn. Am Handel a knapp 60 Prozent. Duerfir awer nëmmen a 16 Prozent vun den Annoncen am Finanzsecteur oder 26 Prozent an der Fuerschung.

D'Adem géif d'Kandidaten och ënnerstëtzen, fir Lëtzebuergesch ze léieren, sou den Dan Kersch. An de leschten 3 Schouljore wiere 7.000 Bonge verdeelt ginn, fir vu Sproochecoursen zu engem reduzéierten Tarif ze profitéieren. D'Léiere vun der Lëtzebuerger Sprooch wier op alle Fall ganz sécher net iwwerflësseg um Aarbechtsmaart hei am Land, betount den Aarbechtsminister.