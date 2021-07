Zënter enger Zäit gëtt et Enkpäss beim medezinesche Cannabis a verschidde Patiente mussen op klassesch Medikamenter zeréckgräifen.

D'Piraten an d'CSV wollten a parlamentaresche Froen d'Detailer wëssen. D'Santésministesch Paulette Lenert confirméiert Problemer mat de Fournisseuren. Et géing un enger Léisung geschafft ginn.

Well et sech ëm Stupefianten handelt, sinn d'Import-Reegele strikt. Fir Penurien ze vermeiden, war am Cahier des charges mam éischte Prestataire festgehale ginn, datt och aner Fournisseurë kéinte kontaktéiert ginn. Dat gouf gemaach, ma och déi hätte mat hire Liwwerungen d'Besoinen net all kéinten ofdecken, schreift d'Ministesch.

Enkpäss beim medezinesche Cannabis / Rep. Pit Everling

D'Bestellung vu medezineschem Cannabis geschitt via eng europäesch Ausschreiwung. Beim appel d'offres vun Enn 2020 waren der puer net zoulässeg.

Bei deenen, déi valabel waren, huet awer keng de Krittäre vum Cahier des charges entsprach.

Doropshi gouf den 28. Abrëll dëst Joer eng weider Ausschreiwung lancéiert. Do koum eng eenzeg Offer eran a fir déi gouf den néidege Budget beim Finanzministère ugefrot. D'Attributioun vum Marché wier dës Woch gemaach ginn, sou d'Ministesch, d'Bestellunge kënne lo gemaach ginn. Déi éischt Liwwerunge missten Enn September ukommen.