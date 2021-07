Déi héich Infektiounszuelen no Nationalfeierdag gi weider zréck. De Reproduktiounstaux bleift ënner 1 mat 0,87%.

E Mëttwoch den Owend huet d'Santé 107 nei Infektiounen op 6.149 Awunner gemellt. Den Alexander Skupin vun der Covid-19-Taskforce geet och an den nächste Wochen vun enger Berouegung aus. Fir den Hierscht riskéiert et anescht auszegesinn.

Den Alexander Skupin iwwer d'Entwécklung / Rep. Claude Zeimetz

Masken an Distanzreegelen dierfte mer also sou bal net lass ginn.

Wann déi sozial Interaktiounen op deem selwechten Niveau bleiwe wéi elo, géif d'Situatioun weider stabel bleiwen, sou de Wëssenschaftler. Ma schonn 30% méi Kontakter kéinten nees zu méi Infektiounen a méiglecherweis och méi Hospitalisatioune féieren. Dobäi géifen haaptsächlech déi Leit an d'Spidol kommen, déi net geimpft sinn. De Professer vun der Uni Lëtzebuerg betount dowéinst, wéi wichteg d'Impfung géint de Covid ass a wéi wichteg et och ass, datt d'Impfcampagne net wéi an anere Länner un d'Hale kënnt.