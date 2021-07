D'Iwwerschwemmung um Dënschdeg am Nomëtteg zu Schuller war ganz lokal. Mä et si Momenter, déi d'Leit aus dem Duerf sou bal net vergiesse wäerten.

Vill Gléck am Ongléck haten 3 Fraen an e Mann, déi net méi mat Zäiten aus der Garage vun hirer Residence erauskomm sinn.

Um Mëttwoch gouf op der Plaz opgeraumt, iwwerdeems déi Responsabel vun der Gemeng éischt Konklusiounen zéien.

Si konnte sech um Gitter vun enger Kellerfënster festhalen. Gerett goufe se vun den Ekippen aus dem lokalen Zenter vum CGDIS, déi séier op der Plaz waren. Als Nopesch huet d'Buergermeeschtesch, Manon Bei-Roller, materlieft, wéi d'Strooss vis-à-vis vun der Gemeng iwwerschwemmt gouf.

En dramateschen Ament, deen ze denke gëtt

An der Nout huet sech d'Solidaritéit direkt organiséiert. Zwee grouss Bauerebetriber aus dem Duerf hu mat schwéiere Pompelen Hand mat ugepaakt. Privat Leit hu sech mobiliséiert. D'Nopeschgemeng vu Bartreng huet Hëllef ugebueden.

Um Mëttwoch gouf op der Plaz opgeraumt, iwwerdeems déi Responsabel vun der Gemeng éischt Konklusiounen zéien. Et ass net fir d'éischt, datt déi grouss Residence mat 22 Appartementer, Garagen a Keller ënner Waasser huet. Ma sou schlëmm war et nach ni.

D'Anzuchsgebitt vun där klenger Tajel ass nëmmen eng 60 bis 70 Hektar grouss. An awer war d'Flut liewensgeféierlech. Fir déi Responsabel vun der Gemeng Dippech geet et elo drëms, no Léisungen ze sichen. Fir déi potenziell Gefor z'entschäerfen.

Wéi d'Residence 1996 gebaut gouf, hat dat deemools scho fir Diskussiounen am Duerf gesuergt.