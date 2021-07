D‘Nofro an déi méi héich Präisser loossen den Ëmsaz an de Gewënn am zweete Quartal däitlech klammen.

Den Ëmsaz ass vun 11 Milliarden op 19,3 Milliarden Dollar geklommen. Ënnert dem Stréch huet ArcelorMittal 4 Milliarden Dollar verdéngt. Et wär dat bescht Quartal zanter 2008, gëtt de Chef Aditya Mittal zitéiert. Zejoert hat d‘Pandemie nach fir Verloschter bei der gréisster Stolentreprise an Europa gesuergt. Links LINK: Weider Detailer um Site vun ArcelorMittal