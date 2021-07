E Mann hat den 18. Juli seng Ex-Frëndin an der Stad stonnelaang festgehalen, huet se mësshandelt an hir mam Doud gedreet.

D'Affer konnt sech no puer Stonne befreien an a Sécherheet bréngen, gouf awer zimmlech schro blesséiert.

De presuméierten Ugräifer konnt an enger éischter Phas net ermëttelt ginn. Et gouf awer weiderhin no him gesicht. Den 22. Juli konnt en dunn zu Déifferdeng verhaft ginn.