Den Educatiounsministère huet d‘Zuele matgedeelt vun der Orientatioun vun der Grondschoul an de Lycée.

Knapp 40 Prozent vun de Schüler goufen dëst Joer an de Classique orientéiert. Ronn 47% an de General, dat ass de fréieren Technique. 12,5% kréien de Preparatoire recommandéiert.

An 0,5% hänken nach ee Joer drun an der Grondschoul, éier se op 7e wiesselen.

5.411 Schüler ware concernéiert, déi also am Cycle 4.2 waren an eriwwer an de Lycée wiesselen. An 99,7% vun de Fäll waren d‘Enseignanten an d‘Eltere sech eens iwwer d‘Orientatioun.