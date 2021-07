De CovidCheck sollt d'Reesen an der Summervakanz dëst Joer méi einfach maachen.

Covid-Check bei Reesen / Reportage Claude Zeimetz

Den europäesche Covid- oder 3G-Zertifikat, dee bei eis als Covidcheck applizéiert gëtt, huet wuel dozou gefouert, datt trotz méi héijen Infektiounszuelen d'Grenzen tëscht de Memberlänner net nees zou gaange sinn. Fir de Rescht bleiwen d'Reegelen awer vu Land zu Land nach ëmmer ganz ënnerschiddlech. An der Lescht huet jo besonnesch de franséische "Pass sanitaire" fir Diskussioune gesuergt.

Zanter dem 21. Juli ass de CovidCheck fir all Kultur- a Fräizäitaktivitéiten a Frankräich Flicht, bei deene 50 Persounen a méi zesumme kommen, dëst bannen a baussen a scho vun 18 Joer un. D'nächst Woch geet Frankräich nach eng Etapp méi wäit a schreift den ëmstriddene Pass sanitaire zum Beispill a Caféen, a Restauranten, am Zuch an am Fliger vir. D'Obligatioun, déi u sech vun 12 Joer u geplangt war, gouf elo op den 30. August no hanne verréckelt. Sou laang komme Jugendlecher tëscht 12 a 17 Joer ouni Pass sanitaire eran. Dat selwecht gëllt fir Leit, déi do schaffen. De CovidCheck kéint donieft vun de lokalen Autoritéiten och fir Akafszenteren virgeschriwwe ginn. (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)

Fir d'Arees vu Lëtzebuerg aus brauch een och een vun den 3G'en. Déi lescht Impfung muss op mannst 7 Deeg al sinn an et muss och jiddereen e Formular ausfëllen, datt een an de leschte 24 Stonnen kee Kontakt mat engem Covid-Fall hat. Frankräich acceptéiert e PCR-Test deen héchstens 72 Stonnen al ass oder en Antigen-Test vu manner wéi 48 Stonnen.

Mä gëtt et och aner europäesch Länner, an deenen Aktivitéiten op der Plaz un de grénge Pass gebonne sinn?

Éisträich hat seng Ouverturen vum Horeca, Fräizäit a Kultur zum Beispill scho fréi, vum 1. Juli un, un den Asaz vun der 3G-Regel gebonnen. Zanter dem 22. Juli un dierfe just nach Leit, déi geimpft sinn oder en aktuellt negatiivt PCR-Resultat hunn, an d'Disko, a vum 15. August u muss d'Impfung an Éisträich komplett sinn, fir datt se unerkannt gëtt.



Och Italien geet d'nächst Woch méi an de CovidCheck-Regime iwwer. Vu muer 8 Deeg u muss een de grénge Pass souzesoen als Zougangsschlëssel hunn, fir zum Beispill en Espresso drénken ze goen, a fir Restauranten, Muséeën oder Sport, also fir all d'Plazen, wou vill Leit beienee kommen.

Italien ass iwwregens nach bis Enn des Joers am Noutstand an d'Reegelen op der Plaz variéieren jee no Infektiounszuelen. Kanner bis 6 Joer si vun de Restriktiounen ausgeschloss.





An Däitschland kéinten d'Areesbestëmmungen scho vun der nächster Woch un änneren

Den Ament muss een de Covid-Zertifikat nëmme virleeën, wann ee mam Fliger areest. An der Regierung an an de Bundeslänner gëtt awer driwwer diskutéiert, fir jiddereen, deen net geimpft oder geheelt ass, an den Test ze schécken, egal wéi een no der Vakanz an d'Land zréckkënnt.

Leit, déi aus sougenannten Héichinzidenz-Gebidder oder Virus-Variante-Gebidder kommen, musse sech zousätzlech u Quarantäns-Reegelen halen. Lëtzebuerg ass awer net esou klasséiert.

England erliichtert d'Arees aus e puer EU-Staaten an aus den USA

D'Quarantänflicht soll an der Nuecht vu Sonndeg op Méindeg bei der Arees aus deene Staaten ewechfalen, wann ee komplett geimpft ass. Den Ament musse sech Bierger, déi aus "orange" klasséierte Regiounen areesen, fir d'éischt fir 5 Deeg a Quarantän beginn, wa si mat engem an Europa oder an den USA zougeloossenen Impfstoff geimpft sinn. Virun der Ofrees missten déi Betraffen och weiderhin en negative Corona-Test virweise kënnen a sech donieft 2 Deeg no hirer Arees teste loosse, sou d'BBC. Fir d'Arees aus Héichrisikogebidder, déi als "rout" klasséiert sinn, wäert sech wuel näischt änneren.





Eis anert Nopeschland d'Belsch ass eng Grëtz manner strikt

Fir 48 Stonnen kann een ouni Restriktioun zum Beispill op d'belsch Plage fueren. Well Lëtzebuerg den Ament rout klasséiert ass, muss een awer vun 12 Joer un, fir méi laang Openthalter noweisen, datt een op mannst zanter 2 Wochen geimpft, geheelt oder negativ getest ass. Donieft muss ee sech och bei de belschen Autoritéiten registréieren.

An Holland ass Lëtzebuerg als séchert Land klasséiert, wouduerch ee keen negativen Test virleeë muss an och net a Quarantän muss. Leit, déi mam Fliger areesen, mussen awer e Passagéier-Zertifikat ausfëllen. Dat gëllt allerdéngs net, wann een aus engem Héichrisikogebitt kënnt. Deen Ament muss een d'Reegele vu Covid-Check erfëllen. An der Schwäiz ass de CovidCheck réischt vu 16 Joer u virgeschriwwen.

A Spuenien gëtt de Covid-Certifikat vun 12 Joer u gefrot. Jidderee muss sech och viru sengem Depart a Portugal bei den Autoritéiten umellen an den Zertifikat ass Flicht, wann ee mam Fliger areest. D'Hoteller a Portugal kënnen och eng Impfung oder en negativen Test virschreiwen. Restriktioune kënnen donieft vu Regioun zu Regioun variéieren. A Spuenien gëtt et weiderhi keng Covid-Check-Aktivitéiten.

Dat Selwecht ass et zum Beispill fir Griicheland, Irland, Dänemark a Kroatien.

Aner europäesch Länner kucken nach méi genee, wie se eraloossen

Dat ass zum Beispill bei Malta de Fall. Den Inselstaat léisst vun 12 Joer un nëmme Persounen eran, déi zanter op mannst 14 Deeg komplett geimpft sinn. Soss muss een op eege Käschte fir 14 Deeg a Quarantän. Kanner tëscht 5 an 12 Joer brauchen dogéint just en negativen PCR-Test. Ënner 5 Joer ginn et keng sanitär Virschrëften.

Norwegen schéckt nach jiddereen vun 12 Joer u fir 10 Deeg a Quarantän, wann een net geimpft oder geheelt ass. An Island kann een als Net-Geimpften respektiv Net-Geheelten fréistens nom 5. Dag vu senger Quarantän no der Arrivée en negativen Test maachen.



A Schweden iwwerdeems gëllt de Covid-Zertifikat réischt vun 18 Joer un. Quarantän gëtt et hei och keng. D'Land war jo laang säi méi liberalen, eegene schwedesche Wee an der Pandemie gaangen.



Allgemeng gëllt et also, sech gutt z'informéieren, ier ee fortfiert. Eng gutt Informatiounsquell ass do ënnert anerem den Internetsite reopen.europa.eu dee mir och bei eis op de Site setzen.

An dësem Artikel schwätze mer iwwert déi aktuell Situatioun um 29. Juli. Dës kann awer zu all Moment änneren. Fir sécher ze goen, informéiert Iech virun Ärer Rees bei den nationalen Autoritéiten iwwert déi aktuell sanitär Lag.