18 Hektar grouss ass d'Surface zu Konter, op där de Jean-Claude Müller regionaalt a saisonaalt Geméis an Uebst ubaut.

Aktuell si mir an der Haaptsaison. Déi meeschte Wuere sinn elo zeideg.

Ee vun de Clienten ass d'Maison Relais vu Konter. Reegelméisseg kommen déi Responsabel do hiert Geméis kafen. Regional a lokal Betriber ënnerstëtzen an esou vun de kuerze Weeër profitéieren. Dat steet am Konzept vun der Elisabethestëftung.

Fir 110 bis 170 Kanner pro Dag gëllt et, e Menü ze zauberen. D'Käch sinn also an hirer Fantasie gefuerdert. Zesumme mat enger Dieticienne gëtt en Ernierungsplang ausgeschafft.

Zanter 10 Joer gëtt an de Kannerstrukture vun der Elisabeth-Stëftung mat dësem Konzept geschafft. Och wéinst Allergien oder Intoleranze gëllt et, d'Kiche reegelméisseg unzepassen.