Dat geet aus dem ReViLux-Rapport ervir, deen den LNS e Freideg publizéiert huet.

D'Gamma-Variant, déi jo déi leschte Wochen zu Lëtzebuerg dominéiert huet, ass elo op 46,9 Prozent vun de Fäll am Spidol an op 47,8 Prozent am Total gefall. Déi dominant Delta-Variant huet 51 Prozent vun de Fäll am Spidol an 49,2 Prozent vum Total ausgemaach. Vun der Alpha-Variant gouf et dann nach 2,6 Prozent, kee Fall vun der Beta an 2 Fäll (0,4%) vun anere Varianten.

Da präziséiert den LNS nach, datt ee 14 Fäll vun enger Reinfektioun huet respektiv datt Leit sech ugestach hunn, nodeem si geimpft waren. Am Ganze gouf et an der 28. Woch 727 Fäll vun deene 62,4 Prozent sequestréiert goufen.

De Communiqué



Das LNS hat in der Woche 28/2021 454 Proben (von insgesamt 727 Fällen im Großherzogtum Luxemburg, 62,4%) analysiert was die vom ECDC empfohlene Mindestabdeckung (10 %) und Probengröße (die bei unserer derzeitigen epidemiologischen Situation 45,3 % beträgt) übersteigt.

Bei der Fallüberwachung wurde eine Zunahme der Fälle der Delta-Variante festgestellt, die in den letzten fünf Wochen tendenziell zugenommen hat. Derzeit ist die Delta-Variante die vorherrschende Variante in Luxemburg.

Der aktualisierte ReViLux-Bericht (Überwachung von akuten Atemwegsinfektionen) wurde soeben auf der Webseite vom LNS veröffentlicht: https://lns.lu/departement/microbiologie/revilux/

PDF: All d'Detailer vum ReViLux-Rapport