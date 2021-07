Dans le courant de la semaine du 2 août, les premières vaccinations seront offertes dans les cabinets médicaux des médecins-généralistes et médecins-pédiatres. Ainsi, toute personne résidente ou non résidente disposant d’un matricule luxembourgeois, non vaccinée antérieurement et âgée de 16 ans et plus (à partir de 12 ans pour les vaccins à ARNm) souhaitant se faire vacciner contre la COVID-19, pourra se rendre dans un des cabinets médicaux participant à la campagne de vaccination. La personne intéressée devra présenter une pièce d’identité au médecin et posséder un matricule auprès du Registre national des personnes physiques (RNPP).

Dans une première phase-pilote, 4 cabinets médicaux situés à Esch-sur-Alzette, Mersch, Redange-sur-Attert et Strassen, proposeront la vaccination contre la COVID-19. Ensuite, pour les semaines du 9 et du 16 août, des cabinets supplémentaires à travers le pays seront ajoutés à la liste des participants, de manière à assurer un maillage territorial homogène. La liste des médecins participant à la campagne de vaccination sera mise à jour régulièrement et peut être consultée sur le site du gouvernement https://covid19.public.lu/fr/vaccination.html.

Les médecins-vaccinateurs peuvent commander les vaccins Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca et BioNTech/Pfizer qui seront stockés et administrés selon les normes applicables. Le choix du vaccin se fera en concertation avec le médecin-vaccinateur.

Pour la ministre de la Santé Paulette Lenert, la participation des médecins libéraux marque une nouvelle étape importante dans la campagne de vaccination: «Je tiens à remercier tout particulièrement l’AMMD et le Cercle des médecins-généralistes, ainsi que les médecins-pédiatres pour leurs efforts et soutien tout au long de notre campagne de vaccination et notamment pour le déploiement de la vaccination dans les cabinets de médecine libérale. Les médecins sont les premières personnes de confiance de leurs patients et jouent un rôle indispensable pour le succès de la campagne de vaccination au Luxembourg. Tous ensemble nous pouvons vaincre la COVID-19.»