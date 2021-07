Zënter Abrëll gëtt et zu Lëtzebuerg gréisser Problemer mam Respiratoresche Syncytial-Virus, kuerz RSV. Betraff si virun allem Puppelcher a kleng Kanner.

Wéinst dësem Virus sinn d'Urgencen an der Kannerklinik an der Lescht iwwerfëllt gewiescht. D'Zuele sinn op bis zu 240 Patiente pro Dag eropgaangen. Am Abrëll gouf et eng Hausse vun 120%.

Et huet och missten op Better aus der Dagesklinik zeréckgegraff ginn.



Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert den CSV-Deputéierte Georges Mischo a Marc Spautz op eng parlamentaresch Fro.