Déi sanitär Mesuren, déi zanter dem 15. Juli a Kraaft sinn, gëllen a verschiddene Fäll net méi nom 31. Juli.

Persounen iwwer 12 Joer, déi 14 Deeg virun hirer Arrivée an de Grand-Duché a Groussbritannien waren, hu jo missen en negative Corona-Test virleeën a fir 7 Deeg an eng Quarantän goen, mat der Obligatioun, en zweeten Test nom 6. Dag ze maachen. Dës Mesure fält elo nom 31. Juli ewech, deelen de Gesondheets- an den Ausseministère an engem gemeinsame Communiqué mat.

Wien aus Groussbritannien per Fliger areest, fir dee bleiwen d'Mesurë bestoen, déi bis de 14. September gëllen. All Persoun iwwer 12 Joer muss deemno virum Vol noweise kënnen, dass se komplett geimpft ass (mam Impfstoff vun AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson oder Moderna), oder dass se nees gesond ass an d'Corona-Infektioun net méi wéi 6 Méint hier ass oder en negativen Test dobäi hunn. De PCR-, TMA- oder LAMP-Test dierf net méi al wéi 72 Stonne sinn, de Schnelltest, dee vun engem Labo oder Autoritéiten ausgestallt gouf, dierf dogéint net méi al wéi 48 Stonne sinn. D'Resultat muss iwwerdeems op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Englesch, Italienesch, Spuenesch oder Portugisesch um Dokument stoen.

Communiqué en relation avec les mesures sanitaires pour tout déplacement depuis le Royaume-Uni à destination du Grand-Duché de Luxembourg (30.07.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Santé tiennent à informer que l'ordonnance du 15 juillet 2021 relatif aux mesures sanitaires à respecter par les personnes de plus de 12 ans entrant sur le territoire luxembourgeois après avoir séjourné au Royaume-Uni dans les 14 jours précédant leur arrivée, ne sera pas prolongée après le 31 juillet 2021, date d'expiration. En conséquence, l'obligation de quarantaine stricte pendant 7 jours à l'arrivée avec la réalisation d'un test PCR au 6e jour de la quarantaine ainsi que l'obligation de déclarer leur présence à l'Inspection sanitaire ne sont plus applicables.

Pour les personnes se déplaçant au Luxembourg par voie aérienne depuis le Royaume-Uni, les dispositions de l'ordonnance émise par le directeur de la Santé également en date du 15 juillet 2021, en vigueur jusqu'au 14 septembre 2021, restent toutefois applicables. Par conséquent, toute personne, âgée de 12 ans ou plus, doit présenter à l'embarquement:

soit un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet[1] réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments, à savoir les vaccins des entreprises AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson et Moderna, établi par une autorité publique ou médicale d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'espace Schengen;

soit un certificat de rétablissement établi par un médecin ou une autorité nationale d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'espace Schengen pour les personnes qui ont subi une infection SARS-CoV-2 récente endéans les 6 mois avant leur déplacement et qui ont terminé la période d'isolement applicable dans le pays respectif avec disparition de tout symptôme d'infection;

soit le résultat négatif (sur papier ou document électronique) d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) pour la détection de l'ARN viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP)[2] réalisé moins de 72 heures avant le vol ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2[3] réalisé moins de 48 heures avant le vol, par un laboratoire d'analyses médicales ou tout autre organisme autorisé à cet effet. Le résultat négatif de l'examen visé devra être présenté, le cas échéant accompagné d'une traduction, dans l'une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais, italien, espagnol ou portugais.

Il est rappelé que les obligations applicables à toutes les personnes souhaitant entrer au Luxembourg par transport aérien s'ajoutent aux restrictions temporaires déjà en place jusqu'au 30 septembre 2021 inclus pour les ressortissants de pays tiers pour les déplacements non essentiels vers le Grand-Duché de Luxembourg. À noter que le Royaume-Uni ne figure pas sur la liste des pays tiers à partir desquels des ressortissants de pays tiers peuvent faire des voyages non essentiels vers le Luxembourg.

La liste de toutes les dérogations prévues ainsi que les modalités exactes des démarches à effectuer au préalable peuvent être consultées en suivant le lien ci-après:

https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html

[1] a) Tout schéma qui définit le nombre et l'intervalle d'injections nécessaires à l'obtention d'une immunité protectrice suffisante et qui est complet dès l'administration des doses nécessaires prévues en cas d'administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. b) Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d'un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l'administration de la première dose quel que soit le vaccin administré.

[2] PCR : polymerase chain reaction; TMA : transcription-mediated amplification; LAMP: loop-mediated isothermal amplification

[3] Conforme aux critères de la WHO : antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim Guidance, 11 September, 2020, et inscrit sur la liste des tests antigéniques rapides établie sur base de la Recommandation 2021/C24/01 du 22 janvier 2021.