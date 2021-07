D'Lëtzebuerger Rettungsdéngschter haten zanter e Freideg den Owend nawell ganz vill ze dinn.

De CGDIS mellt e Samschdeg de Moien am Bulletin net manner wéi 9 Accidenter mat am ganzen 11 Blesséierten. Zwee Mol goufen och Foussgänger ugestouss a blesséiert, dat e Freideg géint 18.15 Auer um Lampertsbierg an der Avenue Pasteur an an der Nuecht géint3.40 Auer zu Hollerech an der Route d'Esch. Do gouf wéi et schéngt och de Chauffeur vum Auto blesséiert. Bei 3 aneren Accidenter waren all Kéiers 2 Autoen am Spill. Bei 3 weidere war et Auto géint Bam, Auto géint Leitplank oder Auto géint Bordür vum Trottoir. Ee Mol war et dann och eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Motorrad.