Da gouf nach eng Persoun vun enger alkoholiséierter Automobilistin ugestouss, een Abriecher gouf verhaft an et gouf eng Kläpperei mat méi Persounen.

Wéi d'Police matdeelt, koum et e Freideg den Owend op der Kräizung tëscht Hollerech an dem Geesseknäppchen zu engem Accident mat zwee Gefierer. Heibäi hat en Automobilist e Policeauto, dee mat bloe Luuchten ënnerwee war, ze pake kritt. De Won vun de Poliziste gouf no riets vun der Strooss geschleidert an ass an den Hecken zum stoe komm. Béid Gefier waren esou futti, datt si net méi fuere konnten. Si goufen ofgeschleeft an all d'Persounen, déi um Accident bedeelegt waren, koume fir eng Kontroll an d'Spidol.

Da mellt d'Police nach, datt géint 3.30 Auer e Foussgänger um Boulevard Grand-Duchesse Charlotte zu Hollerech ugestouss gouf. D'Affer gouf um Kapp blesséiert a koum an d'Spidol, de Samu war op der Plaz. Well d'Automobilistin ze vill gedronk hat, gouf si protokolléiert an hiren Auto gouf saiséiert.

Zwee Abriecher konnten zu Miersch an der Rue des Soeurs Franciscaines vum Bewunner vum Haus in flagranti erwëscht ginn. Béid Männer sinn doropshin aus dem éischte Stack vum Haus gesprongen. Wärend deen éischte Mann a Richtung Miersch-Zentrum flüchte konnt an och net méi erëmfonnt gouf, huet deen zweeten Onéierleche sech bei sengem Sprong aus der Fënster uerg blesséiert. Hie koum a Begleedung vun de Polizisten an d'Spidol.

An der Rue Fort Neipperg an der Stad gouf d'Police geruff, well hei eng gréisser Usammlung vu Leit fir vill Kaméidi gesuergt huet, dat um 4 Auer e Samschdeg de Moien. Direkt e puer Patrulle koumen op d'Plaz a si konnten am Parkhaus eng Kläpperei gesinn, dat tëscht 8 bis 12 Persounen. Beim Versuch, d'Leit vuneneen ze trennen, hunn de Gros vun den Täter d'Flucht ergraff. Dräi Leit konnten awer festgehale ginn. D'Beamte wollten hinnen nolafen, goufen awer vun enger anerer Mënschemass dorunner gehënnert. Dës hunn hinnen de Wee blockéiert. Well dës Leit d'Police aktiv un hirer Aarbecht gehënnert hunn, hunn hei zwou Frae missten immobiliséiert ginn. Déi fënnef Persoune koumen op de Policebüro an zwou Persounen huet d'Nuecht am Arrest verbruecht. Protokoll gouf géint si all erstallt.

Da mellt d'Police nach eng gréisser Alkoholkontroll zu Dikrech, bei där awer net just alkoholiséiert Automobilisten opgefall sinn. Eng Persoun gouf mat 106 Kilometer an der Stonn geblëtzt, wou 50 erlaabt ass. Si wollt dann och net ugehale ginn, esou datt et zu enger Course poursuitte koum. De Permis krut de Mann direkt ofgeholl an och säi Alkoholspeegel war ze héich, esou datt nach weider strofen dobäi koumen. E weidere Chauffer wollt sech der Kontroll entzéien, well e kee Permis bei sech hat. Och hie gouf gestoppt a bestrooft, den Auto gouf saiséiert. Weider gouf et zu Dikrech 12 Avertissement Taxéën wéinst Alkohol um Steier. Zu Méischdref gouf et 1 Avertissement an ee Protokoll wéinst Alkohol a bei enger weiderer Kontroll zu Dikrech nach eng Kéier zwee Avertissemenent. Weider goufen nach 2 Infraktioune géint de Code de la Route festgestallt. Am Ganze goufe 88 Persounen, dovunner 54 zu Dikrech, ugehalen.