Den 31. Juli 2021 op den Dag viru 40 Joer koum et zu Diddeleng zu engem schroen Accident.

E Militärfliger ass deemools an de Fernseetuerm vun RTL gerannt. 3 Mënschen hunn den 31. Juli 1981 hiert Liewe verluer. An d'Ongléck hat och Konsequenzen op d'RTL-Programmer.

Freides, den 31.Juli 1981, nomëttes kuerz no 13.30 Auer: e belsche Militärfliger - Mirage 3 - ass aus bis haut onerklärleche Grënn an de Fernseetuerm vun RTL geknuppt. Den deemools 300 Meter héije Mast ass an der Mëtt gebrach.

Um Ginzebierg waren deemools eng 65 Kanner mat hire Moniteuren aus der Diddelenger Waldschoul. Et waren d'Spillnomëtteger an der Summervakanz.

Nieft dem belsche Pilot ass och den RTL-Techniker Paul Wantz a seng Fra Marianne am Haus ëm d'Liewe komm. Iwwer 22 Tonne Stol sinn op ee Coup op d'Wunneng vun der Famill Wantz gefall.

De Christian Flammang war deemools mat ee vun den Éischten op der Onglécksplaz. Hien hat 17 Joer a war bei de fräiwëllege Pompjeeën aktiv.

D'Iwwerreschter vum Fliger waren deemools an all Himmelsrichtung verspreet. Si sinn deelweis souguer op de Site vun Arbed Diddeleng gefall.

40 Joer sinn et hier a bis haut hunn nach vill Diddelenger dës Biller net vergiess.