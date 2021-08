Géint 20.50 Auer hat en Automobilist an der Rue de Wintrange d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war vun der Strooss ofkomm.

Dobäi ass hie mat der Chaufferssäit géint e Bam gerannt. Fir den 48 Joer ale Chauffer aus der däitscher Grenzregioun ass all Hëllef ze spéit komm.

De CGDIS mellt donieft nach 4 aner Accidenter. Géint 17 Auer um Samschdeg sinn tëscht Eicher an Draufelt een Auto an e Moto net laanschtenee komm. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Tëscht Rombach a Maartel huet et kuerz no 22 Auer och gerabbelt. Do gouf et een Blesséierten.

Op der A13 Direktioun Schengen tëscht Bireng an dem Beetebuerger Kräiz waren kuerz virun Hallefnuecht direkt 3 Autoen am Coup. Do awer just een Blesséierten.

An zu Esch huet gouf et géint 0.30 Auer och een Accident mat engem Gefier. Do och een Blesséierten.